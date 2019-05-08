Haberler Web TV Dolarda son dakika gelişmesi! 8 Mayıs euro ve dolar/TL kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Dolarda son dakika gelişmesi! 8 Mayıs euro ve dolar/TL kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

08.05.2019 09:40

Dolar kuru ne kadar oldu? YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından dolar yukarı yönlü seyir izlemeye başladı. Dün 6.15 seviyelerinde bulunan dolar/TL 8 Mayıs'a 6.17,50 civarında başladı. Piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 8 Mayıs güncel döviz kurları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları