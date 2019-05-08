Dolarda son dakika gelişmesi! 8 Mayıs euro ve dolar/TL kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları 08.05.2019 09:40

Dolar kuru ne kadar oldu? YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından dolar yukarı yönlü seyir izlemeye başladı. Dün 6.15 seviyelerinde bulunan dolar/TL 8 Mayıs'a 6.17,50 civarında başladı. Piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 8 Mayıs güncel döviz kurları...

