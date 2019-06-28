Dolarda son dakika gelişmesi! 28 Haziran Cuma euro ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel döviz kurları (Video)

Dolar son dakika... 28 Haziran'da dolar yatay seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar ABD ve Çin'in ticaret savaşını sona erdirmeye yönelik ilerleme işaretleri için iki ülkenin liderlerinin G20 zirvesinde yapacakları önemli görüşmeyi bekliyorlar. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Haziran Cuma güncel döviz kurları...
Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul seçiminin geride kalmasının ardından piyasalarda asıl yön belirleyici olarak S400 konusu takip ediliyor. Veri gündeminin yoğun olduğu bugüne dolar 5.7760 civarında başladı. Piyasalar, G20 zirvesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmeye odaklandı. Dolar endeksi haftalık yüzde 0.3 düşüşle 96.195'de bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 28 Haziran güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
28 Haziran tarihli güncel döviz kurları şu şekilde:
DOLAR
Alış: 5,7769
Satış: 5,7805
EURO
Alış: 6,5685
Satış: 6,5745
Küresel piyasalarda bugün, Japonya'da başlayan G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışına odaklanılırken, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları verileri takip edilecek.
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