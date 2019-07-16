Dolarda son dakika gelişmesi! 16 Temmuz euro ve dolar/TL ne kadar? Güncel döviz kurları (Video) 16.07.2019 09:47

Dolar son dakika... Dolar kuru 16 Temmuz'a 5.71 civarında başladı. Geçtiğimiz hafta kapanıştan beri üç günlük süreçte yoğun haber akışının etkilerinin izleneceği dolarda hareketlilik sürüyor. Piyasalar ABD'den gelecek açıklamaları izliyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Cuma günü 5.7780 seviyesine kadar yükselen dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün 5.70-5.73 bandında hareket ettikten sonra bu sabah saat 09.14'te 5.7105/5.7145 seviyesinde işlem gördü. Fed'in bu ayın ilerleyen günlerinde faiz indirimine gideceği beklentilerinin doları baskılamaya devam etmesiyle dolar yen karşısında değer kaybına karşı koymaya çalışıyor. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Güncel döviz kurları şu şekilde:

DOLAR

Alış: 5.7122

Satış: 5.7143

EURO

Alış: 6,4315

Satış: 6,4361

Küresel piyasaların dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün yurt içinde işsizlik ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan New York imalat endeksinin beklentileri aşması sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, ay sonunda gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,15'i görmesinin ardından yüzde 2,08-2,12 bandına geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydederek rekorlarını geliştirdi.

Analistler, dün Çin'de açıklanan büyüme verisinin 2'nci çeyrekte yıllık yüzde 6,2 ile beklentileri karşıladığını, sanayi üretiminin ise yüzde 6,3 ile tahminlerin üzerinde arttığını, bunun da ekonomik aktiviteye ilişkin tedirginlikleri şimdilik azalttığını kaydetti. Dün küresel piyasaların bu iyimserlikle pozitif bir seyir izlediğini ifade eden analistler, jeopolitik risk algısının ise alımları sınırlamaya devam ettiğini söyledi.

Avrupa tarafında, dün veri gündeminin zayıf olması ve ABD piyasalarındaki pozitif seyrin etkisiyle borsalarda yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise dolardaki zayıf seyre karşın Avrupa'daki siyasi belirsizlikler ve ekonomik aktvitenin henüz toparlanamaması nedeniyle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,1280'i aşamadı.

Dün pay piyasalarındaki pozitif seyrin Asya borsalarıyla bugüne taşınamaması dikkati çekiyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, 3 günlük tatilin ardından bugün işleme başlayacak piyasalarda, ABD ve AB ile diplomatik ilişkilerin gündemin odağında yer alması bekleniyor. Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in not indirimi ise bugün fiyatlanacak. Analistler, Fitch Ratings'in not indiriminin piyasalara etkisinin sınırlı olmasının beklendiğini ifade ederek, dolar kurunun bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,72 seviyesinde yatay seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildiren analistler, geçen haftayı 97.098 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinde 97.300 ve 99.000 seviyelerinin direnç, 95.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.