Dolarda son dakika gelişmesi! 10 Temmuz euro ve dolar/TL ne kadar? Güncel döviz kurları (Video) 10.07.2019 11:28

Dolar son dakika... Geçtiğimiz hafta sert düşüş yaşayan, bu hafta yukarı yönlü başlayan dolar 10 Temmuz Çarşamba gününe sakin başladı. Dünkü kapanışta 5.7322 TL'den işlem gören dolar, sabah 5.73-5.74 bandında seyir izledi. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 10 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolar/TL son dakika... Dolar, yatırımcıların Fed'den büyük çaplı faiz indirim öngörerek aldıkları pozisyonları kapatmaya devam etmeleri sonucu ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesine paralel olarak değer kazandı. Dolar endeksi dün 19 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 97.588'e kadar yükseldikten sonra bugün 97.516'dan işlem gördü. Peki, bugün euo ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,7271

Satış: 5,7300

EURO

Alış: 6,4208

Satış: 6,4257

Dolar geçtiğimiz haftayı 5.63 lira seviyesinden kapatmıştı. Ardından haftasonu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp yerine yerine Murat Uysal'ın getirilmesiyle haftaya sert yükselişle başlamıştı.

Pazar gecesi düşük hacimli piyasada 5.82'ye kadar yükselen dolar/TL pazartesi gününü 5.7344 seviyesinden kapattı. Dün ise gün içinde bir ara 5.70 seviyesinin altı görülse de günü yatay bir şekilde 5.722'den kapattı. Piyasalar şimdi 25 Temmuz'da Murat Uysal başkanlığında ilk kez toplanacak Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak faiz kararını beklemeye başladı.

Bu sabah ise dolar dünkü kapanış seviyesine yakın bir şekilde 5.73-5.74 lira aralığında seyrediyor. Piyasanın seyri için gün içinde S-400 ve Doğu Akdeniz konusundaki gelişmeler etkili olabilir. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'nin ikinci sondaj gemisinin adanın batısına demirlemesini protesto etmesinin ardından Kıbrıs adası açıklarında sondaj çalışmalarını durdurması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.