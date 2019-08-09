Dolarda son dakika düşüş sürüyor! 9 Ağustos Cuma euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları 09.08.2019 11:31

Dolar son dakika... ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ardından dolar yukarı yönlü seyir izlesede TL, son iki gündür düşüş eğiliminde hareket izliyor. Dolar/TL son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,47 civarında işlem görüyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 9 Ağustos güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar/TL, merkez bankalarının faiz indiriminin ardından ve TL'deki yüksek faiz korumasının ardından düşüş eğiliminde hareket ediyor. Bayram öncesi dolar/TL'de 5,45 bandında bulunarak son 4 ayın en düşük seviyesinde seyir izliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,4761

Satış: 5,4795

EURO

Alış: 6,1309

Satış: 6,1366

Dolar/TL, çarşamba günü yaşanan valor satışlarının ardından dün bayram öncesi klasik haline gelen satışlarla 5.45 altına kadar inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

TL, yüksek faizi getirisi ve bayram öncesi daha da sıklaşan carry trade imkanı nedeniyle dolar karşısında değer kazanmayı sürdürüyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret ve kur savaşlarının küresel piyasaları baskılamasına karşın, küresel düşük faiz beklentileri gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahını artırıyor ve TL pozitif ayrışmaya devam ediyor.

Bankacılar artan risk iştahı ve getiri arayışının, geçen yıllarda gelişmekte olan ülkelerin oldukça üzerinde değer kaybeden TL için daha da pozitif olduğuna dikkat çekiyorlar. Nominal ve reel olarak, gelişmekte olan ülkelerin üzerinde getiriyi son faiz indirimine rağmen sunabilen TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıkmaya devam ediyor.

ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonuna hazırlanmasının ikili ilişkilerdeki risk algısını yükseltmesine rağmen güvenli bölge ve müşterek harekat merkezinde anlaşılması, S-400 konusunun şimdilik geride kalması da TL'yi destekliyor.

9 Ağustos günü dolar/TL güne 5.4780 ile başlıyor. Euro ise 6.13 seviyesinde. Altın fiyatı spot piyasada 1500 doların üzerinde, gram altın ise 265 lirayı geçti.

İçeride önemli bir veri ve haber akışı bulunmazken, ABD ve euro bölgesinde enflasyon verileri izleniyor.