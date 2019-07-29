Haberler Web TV Dolarda son dakika... Dolarda sert düşüş! Dolar ne kadar olur? Uzmanlardan flaş tahmin

Dolarda son dakika... Dolarda sert düşüş! Dolar ne kadar olur? Uzmanlardan flaş tahmin

29.07.2019 20:29

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından piyasanın ilk gününde doların düşüşü devam etti. Uzmanlar dolarda düşüşün süreceğini düşünüyor. Peki, uzmanların dolar tahmini kaç? İşte ayrıntılar…


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