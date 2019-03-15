Dolarda son dakika! Dolar ve euro düşüşe geçti! 15 Mart güncel döviz kurları 15.03.2019 11:34

Dolar kuru son günlerdir yukarı yönlü dalgalanmalı seyir izlemesinin ardından 5.48'i test etmişti. TL karşısında burada kalıcı olmayan dolar, 5.46 seviyelerine indi. Dolar/TL güne 5.4642, euro ise 6.1869 TL ile başladı. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 15 Mart güncel döviz kurları...