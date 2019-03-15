Dolarda son dakika! Dolar ve euro düşüşe geçti! 15 Mart güncel döviz kurları

Dolar kuru son günlerdir yukarı yönlü dalgalanmalı seyir izlemesinin ardından 5.48'i test etmişti. TL karşısında burada kalıcı olmayan dolar, 5.46 seviyelerine indi. Dolar/TL güne 5.4642, euro ise 6.1869 TL ile başladı. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 15 Mart güncel döviz kurları...
Dolarda son dakika! Dolar ve euro düşüşe geçti! 15 Mart güncel döviz kurları15.03.2019 11:34
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