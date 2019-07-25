Dolarda Merkez Bankası faiz kararı öncesi son durum! 25 Temmuz euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları 25.07.2019 11:34

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dalgalı seyreden dolar/TL, 25 Temmuz sabahına 5.7172 seviyesinde başladı. Piyasalar faiz indirimine kesin gözüyle bakıyor. Haftanın ilk işlem gününde 5.70 üzerine çıkan dolarda son durum nedir? Bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 25 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Piyasalar Türkiye, Avrupa, ABD ve Japonya başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararına odaklandı. Önümüzdeki iki haftada gerçekleştirilecek faiz kararlarında indirim beklentisi yüksek. Euro/dolar kuru 1.1125'e kadar gerileyerek Mayıs sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra 1.1134'ten işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Temmuz güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,7135

Satış: 5,7169

EURO

Alış: 6,3734

Satış: 6,3768

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı takip edilecek.

Dünya borsaları, makroekonomik verilerdeki zayıflık ve açıklanan şirket bilançolarına bağlı olarak karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün TCMB ve ECB'nin faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, pozitif seyreden yurt içi pay piyasalarında etkisini artırabilecek kar satışlarının karşılanıp karşılanamayacağının yön açısından önemli olacağını kaydetti.

TCMB'nin faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, ECB'nin ise eylül ayında faiz indirimine gideceği sinyali verebileceğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.

Analistler, TCMB'nin beklentiler dahilindeki faiz indirimi ve gelecek dönem faiz indirimleri konusunda yapacağı iletişimin, Borsa İstanbul'daki alıcılı seyri destekleyeceğini, Türk lirası üzerindeki baskıyı ise hafifleteceğini bildirdi.

ABD'de dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 50'ye gerilemesi ve başta Boeing'in zararı olmak üzere açıklanan şirket bilançoları sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi, Boeing hisselerinin yüzde 3'ün üzerindeki değer kaybının etkisiyle günü yüzde 0,29 azalışla tamamlarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 yükseldi.