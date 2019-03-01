Dolarda hareketlilik sürüyor 01.03.2019 10:16

Çarşamba günü 5.29'lu seviyelere inen dolar kuru 1 Mart sabahı 5.34 TL'den işlem gördü. Son haftalardır 5.25 - 5.35 bandında hareket eden dolar kuru, bu hafta başıdna 5.30'un altına indikten sonra haftanın son işlem gününde 5.35 seviyesini yokladı. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 1 Mart güncel döviz kuru...