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Dolarda hareketlilik sürüyor

01.03.2019 10:16

Çarşamba günü 5.29'lu seviyelere inen dolar kuru 1 Mart sabahı 5.34 TL'den işlem gördü. Son haftalardır 5.25 - 5.35 bandında hareket eden dolar kuru, bu hafta başıdna 5.30'un altına indikten sonra haftanın son işlem gününde 5.35 seviyesini yokladı. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 1 Mart güncel döviz kuru...


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