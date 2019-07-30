Dolarda düşüş sürüyor! Kriz tellalları şaşkın... 30.07.2019 09:39

Faiz indirimi olursa dolar fırlar diyen kriz tellallarının beklentileri yine boşa çıktı! Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı sonrası düşüşe geçen dolarda aşağı yönlü hareket devam ediyor.

YALANCI ÇOBANLAR PİYASADA YOK!

Siyasi bakış açılarını analizlerine yansıtıp döviz kurları üzerinden felaket tellallığı yapan ekonomistler, yalancı çobana döndü. Hiçbir tahminleri tutmadı. Sadece felaket satarak vatandaşları korkutup dolarizasyonu artırmaya çalışan, objektif ekonomik analizle siyasi bakış açısını birbirine karıştıran bu kesim, kurlar düşmeye başlar başlamaz ise ortadan kayboldu.