Haberler Web TV Dolarda düşüş sürüyor! Dolar son dakika bugün ne kadar? (27 Mart 2019 Dolar Euro fiyatları kaç TL)

Dolarda düşüş sürüyor! Dolar son dakika bugün ne kadar? (27 Mart 2019 Dolar Euro fiyatları kaç TL)

27.03.2019 09:45

Son dakika... Cuma günü gece saatlerinde spekülatif işlemlerle 5,84 seviyelerine kadar çıkan dolar peş peşe Merkez Bankası tarafından atılan adımlar ve açıklamalarla birlikte düşüşe geçerek 5,32'e geriledi. Dolar dün gece 5.3049'a kadar gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları