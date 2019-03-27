Dolarda düşüş sürüyor! Dolar son dakika bugün ne kadar? (27 Mart 2019 Dolar Euro fiyatları kaç TL) 27.03.2019 09:45

Son dakika... Cuma günü gece saatlerinde spekülatif işlemlerle 5,84 seviyelerine kadar çıkan dolar peş peşe Merkez Bankası tarafından atılan adımlar ve açıklamalarla birlikte düşüşe geçerek 5,32'e geriledi. Dolar dün gece 5.3049'a kadar gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.