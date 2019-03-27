Dolarda düşüş sürüyor! 27.03.2019 09:32

Cuma günü gece saatlerinde spekülatif işlemlerle 5,84 seviyelerine kadar çıkan dolar peş peşe Merkez Bankası tarafından atılan adımlar ve açıklamalarla birlikte düşüşe geçerek 5,32'e geriledi. Dolar dün gece 5.3049'a kadar gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.