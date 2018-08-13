Dolara klipli protesto

Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomik savaşa toplumun farklı kesimlerinden ilginç tepkiler geliyor. Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan şarkıcı Murat Bulut, dolar artışına tepki için bir klip hazırladı. Klipte dolarla camlar siliniyor, mutfakta ocak yakılıyor, sallanan masanın altına konuluyor ve hapşıran birisi burnunu siliyor. Murat Bulut tarafından seslendirilen klipte dolar sıra dışı yöntemlerle protesto ediliyor, dolar alanlara ince mesajlar veriliyor.
Dolara klipli protesto13 Ağustos 2018, Pazartesi
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