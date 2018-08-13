Yol Durumu

Dolara klipli protesto

13 Ağustos 2018, Pazartesi

Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomik savaşa toplumun farklı kesimlerinden ilginç tepkiler geliyor. Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan şarkıcı Murat Bulut, dolar artışına tepki için bir klip hazırladı. Klipte dolarla camlar siliniyor, mutfakta ocak yakılıyor, sallanan masanın altına konuluyor ve hapşıran birisi burnunu siliyor. Murat Bulut tarafından seslendirilen klipte dolar sıra dışı yöntemlerle protesto ediliyor, dolar alanlara ince mesajlar veriliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları