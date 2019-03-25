Dolar yeni haftaya sert düşüşle başladı! İşte doların 10 günlük seyri 25.03.2019 10:24

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5.40'lara kadar düşen Dolar/TL cuma gününe 5.4650 seviyesinden başlamış gün içinde 5.63 TL'ye kadar yükselmişti. Cuma akşamı yurt dışındaki işlemlerle 5.8449 TL'ye çıkan dolar/TL daha sonra 5.76'ya inmişti. TL'nin bir günlük değer kaybı ortalama yüzde 5'leri geçmişti. Haftanın il işlem gününde Merkez Bankası'ndan son dakika döviz kuru açıklaması yapıldı. Dolar yeni güne 5.67 TL seviyesinden başladı. Kur saat 08.00 sularında 5.60 TL'nin altına indi, hemen ardından 5.57 TL'ye kadar indi.