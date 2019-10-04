Dolar son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? 4 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı (Video) 04.10.2019 09:49

Son dakika Dolar fiyatı... Dolar/TL, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ilk tepki olarak düşüşe geçti. İlerleyen saatlerde yönünü yukarı yönlü çevirerek kademeli olarak 5.71'li seviyelere çıkan dolar kuru, 4 Ekim'e 5,6903 seviyesinde başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 4 Ekim güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Enflasyon verisi öncesi 5.68 seviyesinde olan dolar/TL verinin ardından ilk tepki olarak 5.6705'e kadar geriledi. Ancak hemen ardından yönünü yukarı çevirerek kademei olarak 5.71'li seviyelere geldi. Bir süredir sıkıştığı bant hareketini korumaya devam eden dolar/TL dünkü kapanışta 5.7085/5.7120 seviyesinde işlem gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 4 Eylül güncel döviz kurları...

DÖVİZ KURLARI (4 EKİM 2019)

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ KARIŞIK SEYİRLE TAMAMLADI

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 düşerek 377,46 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 azalarak 7.077,64 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 artarak 5.438,77 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 21.311,51 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yerinde seyrederek 11.925,25 puanla kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,26'lık artışla 1,0986 seviyesinde bulunuyor.