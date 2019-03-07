Haberler Web TV Dolar son durum: 7 Mart Perşembe euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kuru

Dolar son durum: 7 Mart Perşembe euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kuru

07.03.2019 10:52

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın dün faiz kararını açıklamasının ardından düşüşe geçti ancak kademeli olarak yükselen dolar kuru dün en yüksek 5,45 TL'ye tırmandı. Yatırımcılar, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı odağında olacak. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 7 Mart Perşembe güncel döviz kuru...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları