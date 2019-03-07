Dolar son durum: 7 Mart Perşembe euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kuru 07.03.2019 10:52

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın dün faiz kararını açıklamasının ardından düşüşe geçti ancak kademeli olarak yükselen dolar kuru dün en yüksek 5,45 TL'ye tırmandı. Yatırımcılar, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı odağında olacak. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 7 Mart Perşembe güncel döviz kuru...

