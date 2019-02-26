Dolar son durum: 26 Şubat euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları 26.02.2019 11:34

ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmelerin dün yarattığı küresel olumlu havanın Moody's açıklamaları ve iç nedenlerle sınırlı yansıdığı dolar/TL güne 5.31 civarında yatay başladı. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 26 Şubat güncel döviz kurları...

