Dolar son durum: 22 Mart euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları 22.03.2019 09:51

Dolar kuru geçtiğimz günlerde yaşadığı düşüşün ardından 5.40'lı seviyelere indi ancak, kayıplarını geri toplayarak haftanın son işlem gününe 5,4650 civarında başladı. Analistler, Fed'in güvercin tavrının dolar üzerindeki etkisinin çok sınırlı kaldığını belirterek, küresel yavaşlama, Brexit ve ticaret savaşı endişelerinin doların değer kaybını sınırladığını ifade etti. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 22 Mart güncel döviz kurları...

