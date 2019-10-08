Dolar son dakika yükselişte! 8 Ekim euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı 08.10.2019 12:35

Dolar son dakika... Haftanın ilk gününde 5.7059-5.7945 bandında hareket eden dolar kuru, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden tweeti sorası 5.81'i geçti. Dolar/TL, 8 Ekim'e 5,8375 seviyesinde başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 8 Ekim güncel döviz kurları alış satıl fiyatı...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar dünkü işlem gününde en düşük 5.7059 lira ve en yüksek 5.7945 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında seyrettikten sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan sözleri ile 5.81'in üzerine tırmandı. TL, dolar karşısında yüzde 2.2 değer kaybetti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 8 Ekim güncel döviz kurları alış satıl fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Trump akşam saatlerinde "Daha önce de söylediğim gibi, eğer Türkiye benim düşünceme göre sınırını aşan bir şey yaparsa, Türkiye ekonomisini (daha önce de yaptığım gibi) tamamen yok ederim" şeklinde bir tweet attı.

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI

Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 yükselerek, 382,87 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 artarak 5.521,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,85 değer kazanarak, 21.652,15 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,70 yükselişle 12.097,43 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59'luk artışla 7.197,98 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.04 itibarıyla yüzde 0,05'lik yükselişle 1,0981 seviyelerinde işlem gördü.