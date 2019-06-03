Dolar son dakika! Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 3 Haziran güncel döviz kurları 03.06.2019 09:35

Dolar kuru son dakika... Dolar/TL Haziran ayının ilk işlem gününe 5.85 seviyesinde başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar bugün yarım gün işlem yapacak. Yatırımcılar hisse piyasalarından, güvenli liman olarak gördükleri devlet tahvillerine yöneldi. Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Haziran güncel döviz kurları...

