Dolar son dakika! Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 3 Haziran güncel döviz kurları

Dolar kuru son dakika... Dolar/TL Haziran ayının ilk işlem gününe 5.85 seviyesinde başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar bugün yarım gün işlem yapacak. Yatırımcılar hisse piyasalarından, güvenli liman olarak gördükleri devlet tahvillerine yöneldi. Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Haziran güncel döviz kurları...
Dolar son dakika! Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 3 Haziran güncel döviz kurları03.06.2019 09:35
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