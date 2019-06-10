Dolar son dakika! Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 10 Haziran güncel döviz kurları 10.06.2019 10:16

Dolar/TL ne kadar? Ramazan Bayramı'nda iki yönlü sert dalgalanan dolar/TL, yeni haftaya 5.85 civarında başladı. Bayram tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu dönemde 5.66 ile son 2 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL şu dakikalarda ne kadar oldu? Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 10 Haziran güncel döviz kurları...

Dolar kuru son dakika... Ramazan Bayramı dolayısıyla 3,5 günlük tatilin ardından 7 Haziran Cuma günü açılan borsada, artan küresel risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Cuma günü 5,8243'ten kapanan dolar/TL, yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 5,8490 seviyesinde işlem gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,8325

Satış: 5,8341

EURO

Alış: 6,5994

Satış: 6,6050

Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ederken, yurt içinde yeni haftanın odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yer alıyor.

Geçen hafta ticaret savaşı ve jeopolitik risklere karşın gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlar atacağı beklentileri ile küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftada yurt dışında veri gündemi, yurt içinde PPK toplantısı takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya gümrük tarifesi tehdidinin ardından iki ülkenin göçmen politikaları konusunda anlaşmaya varması sonrası piyasalarda ticaret savaşı konusunda iyimserliğin arttığı görülüyor.

Bu ay sonu gerçekleştirilecek G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin ticaret savaşı konusunda belirleyici olması bekleniyor.