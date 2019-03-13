Dolar son dakika! Euro ve dolar düşüşte! 13 Mart güncel döviz kurları 13.03.2019 12:16

Dolar ne kadar oldu? Dolar, TL karşısında S-400 konusu nedeniyle geçen hafta yaşanan sert yükselişin ardından bu hafta sakin başladı ve bugün 5.44 - 5.45 bandında seyir izliyor. TL, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Peki bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 13 Mart güncel döviz kurları...