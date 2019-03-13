Dolar son dakika! Euro ve dolar düşüşte! 13 Mart güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu? Dolar, TL karşısında S-400 konusu nedeniyle geçen hafta yaşanan sert yükselişin ardından bu hafta sakin başladı ve bugün 5.44 - 5.45 bandında seyir izliyor. TL, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Peki bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 13 Mart güncel döviz kurları...
Dolar son dakika! Euro ve dolar düşüşte! 13 Mart güncel döviz kurları13.03.2019 12:16
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