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Dolar son dakika! Euro ve dolar düşüşte! 13 Mart güncel döviz kurları

13.03.2019 12:16

Dolar ne kadar oldu? Dolar, TL karşısında S-400 konusu nedeniyle geçen hafta yaşanan sert yükselişin ardından bu hafta sakin başladı ve bugün 5.44 - 5.45 bandında seyir izliyor. TL, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Peki bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 13 Mart güncel döviz kurları...


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