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Dolar son dakika! Euro ve dolar düşüşe geçti! 12 Mart güncel döviz kuru

12.03.2019 11:25

Dolar ne kadar oldu? Yatırımcıların sıklıkla takip ettiği dolar kuru dün açıklanan büyüme ve cari acığının ardından 5.43 - 5.45 bandında seyretti. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4370 lira, euronun satış fiyatı ise 6,1180 lira olmuştu. Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 12 Mart güncel döviz kurları...


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