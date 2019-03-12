Dolar son dakika! Euro ve dolar düşüşe geçti! 12 Mart güncel döviz kuru 12.03.2019 11:25

Dolar ne kadar oldu? Yatırımcıların sıklıkla takip ettiği dolar kuru dün açıklanan büyüme ve cari acığının ardından 5.43 - 5.45 bandında seyretti. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4370 lira, euronun satış fiyatı ise 6,1180 lira olmuştu. Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 12 Mart güncel döviz kurları...