Dolar ne kadar oldu? Yatırımcıların sıklıkla takip ettiği dolar kuru dün açıklanan büyüme ve cari acığının ardından 5.43 - 5.45 bandında seyretti. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4370 lira, euronun satış fiyatı ise 6,1180 lira olmuştu. Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 12 Mart güncel döviz kurları...
Dolar son dakika! Euro ve dolar düşüşe geçti! 12 Mart güncel döviz kuru12.03.2019 11:25
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar'da hemşehrileriyle buluştu
- Mansur Yavaş'ın suç dosyası kabarık çıktı
- Dolar son dakika! Euro ve dolar düşüşe geçti! 12 Mart güncel döviz kuru
- PUBG mobilde kış temalı karlı harita yayınlandı! Mobil PUBG online nasıl oynanır? PUBG oyunu nedir, nasıl satın alınır?
- Müge Anlı'da son dakika gelişmesi kan dondurdu! Asım Bayram'ın cesedi 8 parça şeklinde bulundu!
- Referandumda hezimete uğrayan hayırcılar Kadıköy'de ezanı protesto etmişti
- Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Tam 9 bin 688 lira...
- HDP'li vekil Pervin Buldan, aday göstermedikleri ilçelerde Millet İttifakı için oy istedi
- Meteoroloji'den son dakika yağmur ve sağanak uyarısı | 12 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?
- Helikopterli denetimde yakalanan kadın sürücü şok oldu
- İŞKUR 46 bin işçi arıyor! 2019 İŞKUR iş ilanları başvuru şartları
- Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.