Dolar son dakika! Euro dolar/TL kuru ne kadar oldu? 7 Mayıs güncel döviz kurları 07.05.2019 09:37

Dolar/TL ne kadar oldu? ABD Başkanı Trump'ın Çin ile ilgili açıklamalarının ardından dolar yukarı yönlü seyir izlemiş 9 ay sonra 6 liranın üzerinde çıkmıştı. YSK'nın İstanbul seçim sonuçlarına yenileme kararının ardından bir kademe daha yükselen dolar şu dakikalarda ne kadar oldu? Dün akşam 6.15 TL olan dolar 7 Mayıs'a 6.10 üzerinde başladı. Peki, euro ve dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Mayıs güncel döviz kurları...