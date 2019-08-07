Dolar son dakika düşüşte: 7 Ağustos Çarşamba euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları 07.08.2019 10:19

Dolar son dakika düşüşe geçti. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının ardından yukarı yönlü seyir izleyen dolar/TL, 7 Ağustos'a 5,4954 seviyesinde başladı. Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Çin'den ithal ürünlere daha fazla gümrük vergisi getireceğini söylemesinin ardından dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı hızla tırmanmıştı. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı sonrası yönünü yukarı çeviren dolar/TL burada fazla kalıcı olmayarak düşüş eğilimine geçti. Dolar kuru 7 Ağustos'a 5.50'nin altında başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,4954

Satış: 5,4977

EURO

Alış: 6,1604

Satış: 6,1672

Analistler TL'nin yüksek getiri sunmaya devam etmesi ve küresel merkez bankaların genişlemeci politikalarının TL'deki pozitifi seyirde etkili ana unsurlar olduğunu belirtiyor. Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalması ve risk primindeki düşüş de TL'ye destek olmaya devam ediyor. Öte yandan TL'de açığa satışın maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çeken analistler bunun da kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellediğini belirtiliyor.

Dolar/TL saat 07.20 itibari ile güne 5.5271/ 5.5284 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Türkiye piyasasının yabancı katılım açısından çok daraldığını söyleyen TD Securities'den Cristian Maggio, "Bu yılın başlarında Londra swap piyasasında yaşanan sıkışma pek çok işlemci için acı vericiydi ve bazıları bunun tekrarlanabileceğinden endişe duyuyor. Türkiye piyasasında likidite çok bozuldu ve para yapamayacaksanız hatta para kaybedecekseniz, neden bu piyasaya giresiniz?" dedi.

Diğer taraftan küresel büyüme endişeleri ve ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz'de AB ile yaşanan gerginlik ve jeopolitik gelişmeler de baskı unsuru olarak piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor.