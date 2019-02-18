Dolar son dakika! Dolar ve euro fiyatları ne kadar? 18 Şubat güncel döviz kurları 18.02.2019 10:10

Serbest piyasada dolar 5,2850 liradan, euro ise 5,9820 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2720 lira, euronun satış fiyatı ise 5,9380 lira olmuştu. Peki, bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? işte 18 Şubat güncel döviz kurları...

