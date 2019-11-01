Dolar son dakika! Dolar ve euro 1 Kasım kuru ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro kuru alış satış fiyatı 01.11.2019 10:06

Dolar son dakika... Yatırımcılar ve gün içerisinde döviz alışverişi yapacaklar güncel döviz kurlarını ve “dolar ne kadar kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. TCMB bu yıl için enflasyon tahminini düşürüp faiz indiriminde alanının azaldığı mesajını verirken, dolar/TL sakin seyretti. Ekim ayının son işlem gününü 5.72 - 5.73 lira aralığında tamamlayan dolar kuru, 1 Kasım'a 5,7071 seviyesinde başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 1 Kasım güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar/TL ABD'nin yaptırım açıklamaları sonrası geçtiğimiz gün 5.7720 seviyesine kadar yükselse de kalıcı olamayarak yönünü aşağı çevirdi. Dün illikit piyasada 5.70'in altını gören dolar/TL güne 5.70 civarından başladı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.6975 lira ve en yüksek 5.7266 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3554 lira ve en yüksek 6.3924 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 1 Kasım güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

AVRUPA BORSALARI İTALYA HARİÇ DÜŞÜŞLE KAPANDI

Avrupa borsaları günü İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları ABD ve Çin arasında sürdürülebilir bir ticaret anlaşmasının yapılması konusundaki beklentilerin olumsuza dönmesi nedeniyle İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalarak 397,58 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 azalarak 5.749,75 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,14 düşüşle 12.892,15 seviyesinde kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,03'lük düşüşle 7.255,40 seviyesinden tamamladı.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,41 değer kazanarak 22.738,47 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.17 itibarıyla yüzde 0,01'lik yükselişle 1,1149 seviyelerinde işlem gördü.