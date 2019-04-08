Dolar son dakika! 8 Nisan euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları 08.04.2019 09:45

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? Güne yukarı yönlü hareket izleyerek başlayan dolar kuru, 5.64 civarında seyrediyor. Geçtiğimiz hafta yerel seçim sonrası ise dolar 5.45 - 5.70 bandında hareket etmişti. Dolar endeksi bugün yüzde 0.15 gerileyerek 97.253'e inerken, Cuma günkü ılımlı kazanımlarının büyük bölümünü geri verdi. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 8 Nisan güncel döviz kurları...

