Dolar son dakika! 6 Mart Çarşamba euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları 06.03.2019 11:16

Dolar/TL, dalgalı bir seyirle 5.40'ın hemen altında güne başlarken Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında vereceği mesajların piyasada yön belirleyici olması bekleniyor. Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 6 Mart güncel döviz kurları...

