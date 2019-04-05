5 Nisan Dolar güncel son dakika döviz kuru Dolar/TL kaç fiyatı para oldu? Euro Sterlin kuru ne kadar? İşte tüm detaylar. Dün, güne yükselişle başlamasının ardından 5,62 civarında alıcı bulan Dolar/TL bu sabah saatlerinde 5,61 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, seçim sonrası başlayan geniş banttaki iki yönlü dalgalanmasına dün de devam etti. Oy sayımlarının bitmemesinden kaynaklanan belirsizlik ve ABD ile S-400 nedeniyle yaşanan gerilimle kur 5.65 üzerine çıksa da kalıcı olamadı ve akşam finans piyasasından gelen haberlerle yeniden 5.60 altına indi.
Dolar son dakika! 5 Nisan Cuma Euro ve Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları ne oldu?05.04.2019 10:23
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