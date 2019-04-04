Dolar son dakika! 4 Nisan euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları 04.04.2019 10:17

Dolar kuru, 31 Mart yerel seçimler sonrası 5.45 - 5.70 bandına dalgalanıyor. Enflasyonun açıklanması ile birlikte dolar kurunda belirgin bir etki olmadı. Piyasalar 8 Nisan'da açıklanacak ekonomide reform paketine odaklandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 4 Nisan güncel döviz kurları...

