Dolar son dakika! 4 Nisan euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Dolar kuru, 31 Mart yerel seçimler sonrası 5.45 - 5.70 bandına dalgalanıyor. Enflasyonun açıklanması ile birlikte dolar kurunda belirgin bir etki olmadı. Piyasalar 8 Nisan'da açıklanacak ekonomide reform paketine odaklandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 4 Nisan güncel döviz kurları...
Dolar son dakika! 4 Nisan euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları04.04.2019 10:17
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