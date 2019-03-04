Dolar son dakika! 4 Mart euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kuru

Dolar, Cuma günü 5.40 TL'yi test ettikten sonra haftaya ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu beklentilerle zirveden gerileyerek başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3890 lira, euronun satış fiyatı ise 6,1380 lira olmuştu. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu?
Dolar son dakika! 4 Mart euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kuru04.03.2019 10:07
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