Dolar son dakika! 30 Mart euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları 30.03.2019 10:09

Dolar TL karşısında ne kadar oldu? 2018 Ağustos ayından bu yana en büyük düşüşünü geçen hafta kaybeden dolar/TL 5.8490'a kadar yükseldi ve TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.5'e ulaştı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Mart güncel döviz kurları...