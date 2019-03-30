Haberler Web TV Dolar son dakika! 30 Mart euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Dolar son dakika! 30 Mart euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

30.03.2019 10:09

Dolar TL karşısında ne kadar oldu? 2018 Ağustos ayından bu yana en büyük düşüşünü geçen hafta kaybeden dolar/TL 5.8490'a kadar yükseldi ve TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.5'e ulaştı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Mart güncel döviz kurları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları