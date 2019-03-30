Dolar son dakika! 30 Mart euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Dolar TL karşısında ne kadar oldu? 2018 Ağustos ayından bu yana en büyük düşüşünü geçen hafta kaybeden dolar/TL 5.8490'a kadar yükseldi ve TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.5'e ulaştı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Mart güncel döviz kurları...
Dolar son dakika! 30 Mart euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları30.03.2019 10:09
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