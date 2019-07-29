Dolar son dakika! 29 Temmuz euro ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel döviz kurları 29.07.2019 11:32

Dolar son dakika... Geçtiğimiz hafta kapanış gününde ABD'De açıklanan güçlü ekonomik verilerin ardından dolar/TL 3 kuruşluk düşüş yaşamıştı. 26 Temmuz'u 5.66 liradan tamamlayan dolar/TL, 29 Temmuz'a 5.6710 liradan başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Temmuz güncel döviz kurları...

Son dakika... Dolar, Cuma günü açıklanan beklentilerden güçlü ABD ekonomik büyüme verisinin ardından kazanımlarını koruyarak iki ayın zirvesine yakın seyretti. Dolar endeksi Cuma günü 98.093 ile iki ayın zirvesine çıktıktan sonra bu sabah 97.919 düzeyindeydi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Temmuz güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,6654

Satış: 5,6678

EURO

Alış: 6,3021

Satış: 6,3089

Geçtiğimiz haftanın son gününde ABD ikinci çeyrek büyümelerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle dolar genel olarak güçlenirken Türk Lirası karşısında değer kaybetmişti.Yayımlanan öncü verilere göre ABD ekonomisi 2019'un 2. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü. Beklenti büyümenin yüzde 1.8 olarak açıklanması yönündeydi.

Bu açıklamanın üzerine doların önemli para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi 98 bin 93 puanla iki ayın zirvesine yükseldi. Dolar tüm dünyada güçlenirken cuma günü TL karşısında değer kaybetti. Dolar/TL söz konusu günde 5.6954'ten 5.6672 seviyesine geriledi.

Dolar/TL yeni haftaya ise buna yakın bir şekilde 5.6710'dan başladı. Yurtiçinde bu hafta piyasaları etkileyebilecek önemli bir veri açıklanmayacak. Ancak yurtdışında tüm dünyanın gözü çarşamba günü Fed'den gelecek faiz kararında olacak. Fed'in 11 yıl sonra faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, bu indirimin 25 baz puan olması bekleniyor.

Analistler 25 baz puanlık indirimin fiyatlandığını, dolayısıyla beklenti gerçekleştiğinde piyasalarda önemli bir hareket yaşanmasını beklemediğini belirtti. İndirimin 50 baz puan açıklanması durumunda ise doların zayıflayabileceğine dikkat çekti. Ancak yıl sonuna kadar Fed'den toplam 100 baz puanlık bir indirim beklendiği için bu zayıflamanın da sınırlı kalacağı belirtiliyor.