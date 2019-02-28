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Dolar son dakika! 28 Şubat euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kuru

28.02.2019 10:56

Dolar, yatırımcıların ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerlemeye ilişkin belirsizlik nedeniyle temkinli kalmaya devam etmeleriyle üç haftanın dip seviyesinin üzerinde bulunurken; sterlin, anlaşmasız Brexit ihtimalinin azaldığına dair beklentilerle yükseldi. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? İşte 28 Şubat güncel döviz kuru...


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