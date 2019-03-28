Dolar son dakika: 28 Mart euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Dolar düşecek mi? 28.03.2019 09:26

Dolar kuru 5.90'ı test ettikten sonra dün 5.30'lu seviyelere geriledi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4070 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1840 lira olmuştu. Bugün ise dolar kuru 5.44 seviyelerinde hareket ediyor. Euro ise günde 6.2490 TL'den başladı. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? Dolardaki düşüş sürecek mi? İşte 28 Mart güncel döviz kuru...

