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Dolar son dakika! 26 Nisan Cuma euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

26.04.2019 09:47

Dolar kuru dün en yüksek 5.98'i test etti. Dolar endeksi Mayıs 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra hafta başından şimdiye kadar yüzde 0.8 artışla 98.145'e yükseldi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? Dolar kuru şu dakikalarda ne kadar? İşte 26 Nisan Cuma güncel döviz kurları...


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