Dolar son dakika: 26 Mart euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları 26.03.2019 09:39

Dolar, TL karşısında yeni güne 5.57 civarında başladı. Dolar ABD hazine tahvil getirilerinin 15 ayın dip seviyesinden toparlanmasıyla yen karşısında hafif yükseldi. Yatırımcılar küresel ekonomide daha sert gerilme riskini yeniden değerlendiriyor. Dolar yen karşısında yüzde 0.1 artışla 11.065'e yükseldi. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İŞte 26 Mart güncel döviz kurları...

