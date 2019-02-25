Dolar son dakika! 25 Şubat euro ve dolar ne kadar oldu? (Güncel döviz kuru) 25.02.2019 10:45

Dolar yeni haftaya 5.32 civarında başladı. Geçen hafta 29 Ocak'tan bu yana en yüksek olan 5.3450'ye kadar yükseldikten sonra genel olarak sakin bir seyir izleyen dolar bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,3210'dan işlem görüyor. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 25 Şubat döviz kurları...