Dolar son dakika! 25 Eylül Çarşamba euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı 25.09.2019 11:41

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Haftaya 5.73 seviyesinde başlayan dolar/TL ABD-Türkiye ilişkilerine yönelin olumlu beklentilerle 5.70'in altına düştü. Dolar kuru 25 Eylül sabahına 5,66955 civarında başladı. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 25 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

Dolar son dakika... Dolarda dalgalı seyir sürüyor. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı ve Fed kararı sonrası geçen hafta 5.6560-5.7425 bandında iki yönlü hareket eden dolar/TL yeni haftaya 5.73 seviyesinde başlamıştı. Piyasalar, Başkan Erdoğan'ın ABD temaslarını izlemeye devam ediyor. Dolar/TL ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerler 5.70'in altına geriledi. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 25 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,6956

Satış: 5,6994

EURO

Alış: 6,2666

Satış: 6,2730

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ KARIŞIK SEYİRLE TAMAMLADI

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artışla 389,84 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 7.291,43 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederek 12.307,15 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 gerileyerek 5.628,33 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,01 artarak 21.901,01 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,07'lik artışla 1,0999 seviyesinde bulunuyor.