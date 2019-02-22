Dolar son dakika! 22 Şubat euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kuru 22.02.2019 10:24

Dolar endeksi dün yüzde 0.15 yükseldikten sonra bugün hafif değişim göstererek 96.608 seviyesinde bulunuyor. Analistler dolar/TL'nin son günlerde 5.20-5.35 bandında sıkışık bir seyir izlediğini belirtti. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3260 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0590 lira olmuştu. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 22 Şubat güncel döviz kurları...

