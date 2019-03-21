Dolar son dakika! 21 Mart euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları 21.03.2019 09:42

Dolar, dün açıklanan FED faiz kararı ile birlikte sert düştü. Gece saatlerinde kur en düşük 5.4069'a kadar geriledikten sonra sabah saatlerinde 5,4311 civarında başladı. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? Dolarda düşüş devam edecek mi? İşte 21 Mart güncel döviz kurları...

