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Dolar son dakika! 2 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Döviz kurları

02.04.2019 10:09

Dolar ne kadar oldu? 31 Mart yerel seçimler sonrası dolarTL'de dalgalı seyir sürüyor. Dolar, küresel piyasalardaki olumlu havanın yanı sıra, lokal döviz satışlarının da etkisiyle dün 5.50'nin altını test etti ancak bu seviyelerde kalıcı olamadı. Peki, euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Nisan güncel döviz kurları...


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