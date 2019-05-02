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Dolar son dakika! 2 Mayıs euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

02.05.2019 09:31

Dolar ne kadar oldu? Piyasalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle dün kapalıydı. Dün 5,9550 liradan işlem gören dolar, 2 Mayıs'a 5,9650 liradan başladı. Dolar endeksi, ISM imalat verisi sonrasındaki düşüşünü sonlandırarak günü yükselişle tamamladı. Euro ve dolar şu dakikalarda ne kadar oldu? İşte 2 Mayıs güncel döviz kurları...


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