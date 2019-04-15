Dolar son dakika! 15 Nisan Pazartesi Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Güncel döviz kurları ne oldu? 15.04.2019 09:33

Son dakika dolar kuru fiyatları haftanın ilk işlem gününde nasıl oldu? Dolar geçen hafta yatırımcısına kazandırmıştı. TL bu sabah güne 5.79 seviyesinin hemen altında başladı. Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.3078/ 5.3093 seviyesinde başladı. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. 15 Nisan 2019 tarihinde dolar güne nasıl başladı? Dolar yükseliyor mu? Euro Sterlin fiyatlarında son durum nasıl? İşte Döviz kuru fiyatları... Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.