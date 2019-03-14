Haberler Web TV Dolar son dakika! 14 Mart euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Dolar son dakika! 14 Mart euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

14.03.2019 09:45

Dolar ne kadar oldu? Dolar kuru, geçen hafta yaşanan S-400 nedeniyle sert yükselişle işlemişti. Bu haftaya ise sakin başlayan ve iki gündür düşüş eğiliminde olan dolar dün yerini hafif yükselişe bıraktı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 14 Mart güncel döviz kurları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları