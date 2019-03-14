Dolar son dakika! 14 Mart euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları 14.03.2019 09:45

Dolar ne kadar oldu? Dolar kuru, geçen hafta yaşanan S-400 nedeniyle sert yükselişle işlemişti. Bu haftaya ise sakin başlayan ve iki gündür düşüş eğiliminde olan dolar dün yerini hafif yükselişe bıraktı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 14 Mart güncel döviz kurları...