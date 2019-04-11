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Dolar son dakika! 11 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

11.04.2019 09:36

Dolar son günlerde yaşadığı dalgalı seyrin ardından 11 Nisan'a sakin başladı. Hafta başından bu yana 5.60-5.73 aralığında hareket eden dolar/TL, dünkü kapanışta 5.68 - 5.69 seviyesinde işlem gördü. Dolar/TL, bu sabah 5.67 - 5.68 bandında seyretti. Peki, euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 11 Nisan güncel döviz kurları...


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