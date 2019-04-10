Haberler Web TV Dolar son dakika! 10 Nisan Çarşamba euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Dolar son dakika! 10 Nisan Çarşamba euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

10.04.2019 09:34

Dolar kuru seçim sonrası sonuçlarda belirsizlik nedeniyle hafif yükselişte. Dün sabah saatlerinde 5.64 seviyelerine kadar gerileyen ancak gün içinde yukarı yönlü bir seyir izleyen dolar gün içerisinde 5.70'i test ettikten sonra 5.69 seviyesinden kapandı. Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 10 Nisan döviz kurları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları