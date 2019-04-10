Dolar son dakika! 10 Nisan Çarşamba euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları 10.04.2019 09:34

Dolar kuru seçim sonrası sonuçlarda belirsizlik nedeniyle hafif yükselişte. Dün sabah saatlerinde 5.64 seviyelerine kadar gerileyen ancak gün içinde yukarı yönlü bir seyir izleyen dolar gün içerisinde 5.70'i test ettikten sonra 5.69 seviyesinden kapandı. Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 10 Nisan döviz kurları...

