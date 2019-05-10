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Dolar son dakika! 10 Mayıs euro ve dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

10.05.2019 09:47

Dolar ne kadar oldu? Dolar kuru dün gördüğü 6.25 seviyesinin ardından TCMB'nin iki hamlesiyle duruldu. Sabahın ilk saatlerinde yukarı yönlü seyir izleyen dolar/TL 10 Mayıs'a 6.10-6.15 bandında başladı. Bu sabah saatlerinde ABD Başkanı Trump'ın Çin ürününe gümrük vergisini yüzde 25'e çıkarmasının ardından dolar kuru merak ediliyor. Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Mayıs güncel döviz kurları...


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