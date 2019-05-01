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Dolar son dakika! 1 Mayıs Çarşamba euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

01.05.2019 13:08

Dolar kuru bugün ne kadar? Piyasaların tatil olduğu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güncel döviz kurları merak ediliyor. Dün 5,9594 - 5,9621 bandında seyir izleyen dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL? İşte 1 Mayıs güncel döviz kurları...


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