Dolar son dakika! 1 Mayıs Çarşamba euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları 01.05.2019 13:08

Dolar kuru bugün ne kadar? Piyasaların tatil olduğu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güncel döviz kurları merak ediliyor. Dün 5,9594 - 5,9621 bandında seyir izleyen dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL? İşte 1 Mayıs güncel döviz kurları...